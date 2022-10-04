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Здоровье4 октября 2022 10:19

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области пошла на резкий спад

За сутки было зафиксировано менее 100 случаев COVID-19
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Заболеваемость коронавирусом резко пошла вниз

Заболеваемость коронавирусом резко пошла вниз

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области волна коронавируса, которая длилась с середины августа, практически спала на нет. В регионе зафиксировали резко снижение числа новых заразившихся. Во вторник заболели на 66% волгоградцев меньше по сравнению с предыдущими сутками. 4 октября в Волгоградской области COVID-19 диагностировали у 78 человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Еще в третьей декаде сентября в сутки фиксировалось около 800 новых случаев ковида.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Госпитализировали во вторник 34 пациентов с коронавирусом. Выздоровели от ковида за последние сутки 684 жителя Волгоградской области. Третий день к ряду в регионе не регистрируются смерти от COVID-19.