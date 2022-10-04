В Волгограде двое подростков угнали «четверку» и уехали кататься

Подростки угнали машину. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 3 октября, двое подростков из Волгограда угнали машину, чтобы покататься по городу. Наряд ДПС ГИБДД в вечернее время в Краснооктябрьском районе остановил «ВАЗ-2104» без номерных знаков. Полицейские попросили показать документы и подросткам пришлось признаться, что машину они угнали.

- За рулем автомобиля находился 17-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством. В качестве пассажира в салоне автомобиля находился 16-летний подросток, - уточнили сайту volgograd.kp.ru в региональном Главке МВД.

Стражи порядка нашли владельца машины. Им оказался 44-летний житель Тракторозаводского района. Полицейские направили материалы в следственные органы.