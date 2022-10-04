В Волгограде судят 17-летнюю девушку и ее парня за торговлю наркотиками

Молодым людям грозит тюрьма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Волгограда направили в суд уголовное дело в отношении 17-летней девушки и ее 19-летнего парня из Свердловской области, обвиняемых в торговле наркотиками на территории города-героя. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, молодые люди в интернете познакомились с неизвестным человеком, предложившим им легкий заработок. Они должны были расфасовывать, а затем прятать в тайниках закладки с запрещенными веществами.

- 6 июля после осуществления раскладки наркотических средств обвиняемые были задержаны по месту своего жительства сотрудниками УМВД, - уточнили в следкоме.

Дома у закладчиков нашли 73 свертка с наркотиками, что является крупной партией. На пару возбудили уголовное дело. Им грозит от 10 до 12 лет тюрьмы. Добавим, что молодой человек уже дважды привлекался к уголовной ответственности.