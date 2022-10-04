В Волгоградской области будут собирать газомоторные автобусы только из российских комплектующих

Фото: Группа компаний "Волгабас"

Минпромторг РФ, администрации Волгоградской области и Волжского подписали специальные инвестиционные контракты 2.0 (СПИК) с производителями автобусов ООО «Волгабас» и ООО «Волгабас Волжский». Инвестиционный импортозамещающий проект позволит предприятию собирать низкопольные газомоторные автобусы из российских комплектующих, избавив от необходимости закупать детали за рубежом.

- Объем инвестиций ООО «Волгабас» в рамках СПИКа по данному проекту составит 278 млн рублей, а объем инвестиций ООО «Волгабас Волжский» в рамках СПИКа составит 708 млн рублей, - рассказал замглавы минпромторга России Альберт Каримов.

Новые автобусы будут использовать в качестве топлива сжиженный и компримированный природный газ. В рамках контрактов планируется выпустить более четырех тысяч низкопольных автобусов. Будет создано 260 новых рабочих мест.