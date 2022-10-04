Под Волгоградом два фармацевта похитили из кассы почти полмиллиона рублей

Райсуд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нехаевский райсуд приговорил двух сотрудниц аптеки к условному сроку за присвоение 480 тысяч рублей из кассы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, фармацевты 23 и 24 лет в прошлом году на протяжении четырех месяцев продавали лекарства, а вырученные деньги забирали себе. Лишь после ревизии руководство выявило крупную недостачу и обратилось в полицию с заявлением.

- Фармацевты сознались в содеянном и пояснили, что присваивали чужие наличные с целью выплатить долги по многочисленным кредитам, взятым ранее в различных организациях микрозаймов, - уточнили в ГУ МВД региона.

На девушек возбудили уголовное дело. В ходе следствия одна из них полностью вернула украденное, вторая – частично. Райсуд назначил сообщницам условный срок – 2 и 2,5 года.