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Происшествия4 октября 2022 8:28

Под Волгоградом два фармацевта похитили из кассы почти полмиллиона рублей

Бывших сотрудниц аптеки осудили
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Райсуд вынес приговор.

Райсуд вынес приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нехаевский райсуд приговорил двух сотрудниц аптеки к условному сроку за присвоение 480 тысяч рублей из кассы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, фармацевты 23 и 24 лет в прошлом году на протяжении четырех месяцев продавали лекарства, а вырученные деньги забирали себе. Лишь после ревизии руководство выявило крупную недостачу и обратилось в полицию с заявлением.

- Фармацевты сознались в содеянном и пояснили, что присваивали чужие наличные с целью выплатить долги по многочисленным кредитам, взятым ранее в различных организациях микрозаймов, - уточнили в ГУ МВД региона.

На девушек возбудили уголовное дело. В ходе следствия одна из них полностью вернула украденное, вторая – частично. Райсуд назначил сообщницам условный срок – 2 и 2,5 года.