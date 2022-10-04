Сотрудники волгоградской прокуратуры нашли останки шести защитников Сталинграда

Фото: Прокуратура Волгоградской области

В прокуратуре Волгоградской области создали поисковый отряд имени прокурора Сталинградской области Степана Бекедова, который возглавлял ведомство в период Великой Отечественной войны. Отряд добровольцев, который составили сотрудники прокуратуры, 1 и 2 октября провели поисковые работы в Городищенском районе. Возле хутора Вертячией и поселка Самофаловка поисковики нашли останки шести бойцов, погибших во время Сталинградской битвы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Поисковые работы прошли на месте сражения 98-й стрелковой дивизии, которая понесла большие потери при обороне во время наступления немцев в 1942 года. Сейчас устанавливаются личности обнаруженных бойцов. Затем их останки будут захоронены на воинском кладбище.