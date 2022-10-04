В Волгограде телефонный аферист обманул врача на полмиллиона рублей

Волгоградский врач перевела мошенникам порядка 500 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Телефонные мошенники используют старые схемы обмана людей, и они продолжают работать. На уловки аферистов продолжают поддаваться волгоградцы. 25 сентября в Волгограде 46-летней врачу позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что с карты женщины мошенники пытаются списать деньги при помощи недобросовестного сотрудника банка. Незнакомец порекомендовал медику оформить кредит, после чего имеющиеся средства перевести на «безопасный» счет. Волгоградка выполнила указания и перевела около 500 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в УМВД России по Волгограду.

Женщина так и не дождалась денег на свой счет, тогда она поняла, что стала жертвой афериста, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Не сообщайте никому персональные данные ваших банковских карт и не перечисляйте денежные средства неизвестным лицам. Помните, что сотрудники банка никогда в телефонном разговоре не требуют совершить какие-либо операции и тем более не просят сообщить данные вашего счета, - напомнили в городской полиции.