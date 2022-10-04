В Камышине пара с двумя детьми поженилась благодаря мобилизации

У пары двое детей: дочке десять. а сыночку, всего три месяца. Фото: администрация Камышинского района

В Волгоградской области продолжается частичная мобилизация. И многих она сподвигла на то, чтобы узаконить свои отношения. Ведь многие не идут в ЗАГС, потому что считают штамп в паспорте ненужным. Но в современной ситуации он нужен хотя бы для того, чтобы узнать информацию о муже, который отправляется на Украину выполнять свой долг. Александр Калошин и Надежда Морозова прожили вместе много лет, старшей дочке Ольге уже 10 лет, а младшему Ярославу всего три месяца. После того, как мужчина получил повестку, пара решила пойти в ЗАГС. Отношения оформили быстро, свадьбу гулять сейчас времени нет. Ведь на следующий день после бракосочетания, Александр отправился участвовать в спецоперации.

Его провожала в путь законная супруга. Вместе детьми она будет ждать его обратно живым и здоровым.