Военные связисты провели учения под Волгоградом

Фото: Южный федеральный округ

Связисты Южного военного округа в Волгоградской области во время учений отработали взаимодействие между подразделениями при помощи современных средств связи и автоматизации единой системы управления тактического звена. Военнослужащие организовали единую сеть спутниковой радиосвязи, она действовала в отрыве от основных сил благодаря портативным станциям. Также специалисты сдали нормативы по развертыванию средств связи, настройке и обеспечению связью штабов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО.

Единая система управления тактического звена позволяет довести указания до каждого командира подразделения и получить обратный ответ о выполнении приказа или решения.

Во время тренировки связисты также выполнили нормативы по обеспечению пунктов управления видеосвязью, в действии проверили функционирование коммутационного оборудования, закрытых и спутниковых каналов связи.