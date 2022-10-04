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Политика4 октября 2022 7:26

Военные связисты провели учения под Волгоградом

Специалисты создали сеть спутниковой радиосвязи
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Южный федеральный округ

Фото: Южный федеральный округ

Связисты Южного военного округа в Волгоградской области во время учений отработали взаимодействие между подразделениями при помощи современных средств связи и автоматизации единой системы управления тактического звена. Военнослужащие организовали единую сеть спутниковой радиосвязи, она действовала в отрыве от основных сил благодаря портативным станциям. Также специалисты сдали нормативы по развертыванию средств связи, настройке и обеспечению связью штабов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО.

Единая система управления тактического звена позволяет довести указания до каждого командира подразделения и получить обратный ответ о выполнении приказа или решения.

Во время тренировки связисты также выполнили нормативы по обеспечению пунктов управления видеосвязью, в действии проверили функционирование коммутационного оборудования, закрытых и спутниковых каналов связи.