Волгоградцы за неделю стали реже болеть простудами

Заболевших стало меньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор по Волгоградской области опубликовал данные по ОРВИ за минувшую неделю. Специалисты посчитали, что болеть стали реже на 15 процентов. С чем это связано, они не поясняют. Но можно предположить, что причина в погоде и отсутствии массовых мероприятий. Больше контактов – больше вирусов. Заболеваемость ниже эпидпорога на 27 процентов.

Именно в такое время, когда чихающих еще немного, врачи и рекомендуют привиться. Пока только 22 процента волгоградцев сделали прививку. Нужный для региона уровень – не менее 60 процентов населения.

В первую очередь вакцинироваться от гриппа следует детям от 6 месяцев, школьникам и студентам. В группе риска также медики, учителя, вахтовики, сотрудники общепита, пенсионера, госслужащие, беременные. Им можно делать прививки бесплатно.