Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 7:24

Волгоградцы за неделю стали реже болеть простудами

Роспотребнадзор рекомендует сейчас привиться от гриппа
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Заболевших стало меньше.

Заболевших стало меньше.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор по Волгоградской области опубликовал данные по ОРВИ за минувшую неделю. Специалисты посчитали, что болеть стали реже на 15 процентов. С чем это связано, они не поясняют. Но можно предположить, что причина в погоде и отсутствии массовых мероприятий. Больше контактов – больше вирусов. Заболеваемость ниже эпидпорога на 27 процентов.

Именно в такое время, когда чихающих еще немного, врачи и рекомендуют привиться. Пока только 22 процента волгоградцев сделали прививку. Нужный для региона уровень – не менее 60 процентов населения.

В первую очередь вакцинироваться от гриппа следует детям от 6 месяцев, школьникам и студентам. В группе риска также медики, учителя, вахтовики, сотрудники общепита, пенсионера, госслужащие, беременные. Им можно делать прививки бесплатно.