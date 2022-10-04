Волгоградцев приглашают на грибной чемпионат в Чернышковский район

Грибов в этом году особенно много. Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

Многие волгоградцы проводят выходные не у телевизора и не в гамаке на природе, а с корзинкой в лесу. Грибов в этом сезоне много, очень много. Даже те, кто не умеет их собирать приходят с огромным урожаем. Поэтому чемпионат в парке «Цимлянские пески» обещает быть особенно интересным. В Чернышковском районе 8 октября соберутся любители «тихой охоты».

Соревнования пройдут в четырех номинациях: командное первенство (по 4 человека), личное первенство, гриб-великан, за улучшение экологии леса – параллельно с грибами предлагают собирать и мусор, встретившийся на пути. На сбор «урожая» дадут три часа. Организаторы надеются на рекорды.

Победителей ждут призы и грамоты. Ну и вкусный обед из цимлянской ухи.

Сбор с 9 до 10 утра в хуторе Тормосин, на улице Октябрьской, 26.