Волонтеры готовы приютить домашних животных мобилизованных волгоградцев

Волонтеры предлагают помочь в передержке домашних животных. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волонтеры приюта «Дино» готовы взять на передержку домашних животных мобилизованных жителей Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru зоозащитники, на период участия военного в СВО приютят собак, кошек, грызунов, птиц, рыбок, рептилий и прочих.

«В то время, когда наши парни отправляются отдавать долг Родине, мы не можем остаться в стороне! Мы предлагаем объединиться и помочь тем, кто вынужден оставить на время мобилизации своих животных», - обозначили свою позицию волгоградские волонтеры.

Военные могут быть уверены – их питомцы будут в надежных руках. Для того, чтобы оставить подопечного волонтерам, нужно обратиться в приют «Дино». Зоозащитники найдут каждому животному куратора и обеспечат полноценный уход, питание и условия.

Контактный телефон: 8-902-388-81-82 (директор приюта Анжела Макарова).