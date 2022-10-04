В Волгограде начали готовить к зиме больше 20 фонтанов

На набережной появилось четыре новых фонтана Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде завершается сезон фонтанов. Больше 20 сооружений сейчас готовят к зиме и консервируют. Первым делом спускают воду из фонтана и труб, затем очищают и отмывают чащу, следом очищают фильтры, проверяют исправность систем вентиляции в техническом помещении, смотрят состояние насосов, готовят их к зиме.

Уже промыли под давлением плоскостной фонтан на «Авангарде». Сейчас готовятся к демонтажу струеобразующих элементов и насосов. Все детали будут храниться до нового сезона в МБУ «ЖКХ Кировского района».

Идет подготовка и в Центральном районе. Особая забота – пруд на Верхней террасе набережной. Как сообщили в мэрии Волгограда, всех обитателей отправят на зимовку в специальный закрытый бассейн. Пруд высушат, почистят камни и укроют на зиму.

Позаботятся о «зимовке» и для новых четырех фонтанов на набережной.