Регоператор напомнит волгоградцам о раздельном накоплении отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

На спецавтотранспорте (мусоровозах) регионального оператора, осуществляющем сбор и транспортирование ТКО, появятся информационные наклейки о раздельном накоплении отходов. Встречая в своих дворах такие мусоровозы, жители областного центра смогут дополнительно ознакомиться с правилами складирования отходов на контейнерных площадках. В настоящее время такими наклейками промаркированы десять единиц спецтехники регионального оператора, на которых изображен основной принцип сортировки отходов по двухконтейнерной системе: складировать «сухие» отходы в контейнеры синего цвета (стекло, пластик, макулатуру, алюминий, жесть и др.), а «смешанные» отходы (пищевые, средства гигиены, загрязненная упаковка и т.п.) в зеленые контейнеры. Такие контейнеры уже установлены во дворах Тракторозаводского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Центрального и Ворошиловского районов Волгограда. До 2024 года внедрение двухконтейнерной системы накопления отходов планируется на всей территории Волгоградской области.

Информационные наклейки на спецтранспорте регоператора – еще один шаг в работе «Ситиматик-Волгоград» по реализации долгосрочной информационно-просветительской кампании с населением Волгоградской области в рамках популяризации раздельного накопления отходов.

Регоператор напоминает: «сухие» отходы – это не отходы, которые подлежат захоронению, а ценное вторичное сырье, которое идет на переработку и производство новых изделий.

«Ситиматик-Волгоград» призывает граждан активнее присоединяться к раздельному сбору отходов и давать им вторую жизнь, соблюдая простые правила разделения отходов на два контейнера.

Обращаем внимание, что жители Волгограда могут дополнительно увеличивать количество направляемых на переработку отходов, сдавая их за вознаграждение в пункт приема вторсырья «Вторматик». Экопункт расположен в Ворошиловском районе Волгограде на площадке перед торговым центром «Парус» по улице Елецкая, 21. Подробности о работе экопункта можно найти на сайте , а новости в телеграмм-канале.