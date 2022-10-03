В центре Волгограда кемеровчанин расцарапал 6 автомобилей

Полицейские задержали мужчину, расцарапавшего ножом 6 машин Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде накануне в полицию обратились шестеро автомобилистов, которые сообщили, что их машины были кем-то расцарапаны. Все поврежденные острым предметом автомобили были припаркованы возле многоэтажек в Центральном районе. Сотрудники ППС установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Кемеровской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчина был в Волгограде проездом. Выпив алкоголь, он решил взять складной нож и поцарапать машины. Были повреждены 4 иномарки и 2 отечественных автомобиля. Действия кемеровчанина попали на камеры видеонаблюдения. Устанавливается сумма ущерба.

- По данным фактам проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Задержанному может грозить до двух лет лишения свободы, - отметили в региональной полиции.