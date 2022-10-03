Волгоградцев приглашают на военную реконструкцию битвы на Волге

Фото: музей-панорама Сталинградская битва.

В ближайшую субботу, 8 октября, на Мамаевом кургане в Волгограде пройдет военно-историческая реконструкция битвы на Волге в честь 80-летней годовщине победы в Сталинградской битве. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея-панорамы «Сталинградская битва», в мероприятии примут участие жители Ростова, Саратова, Тамбова.

Волгоградцам и гостям города-героя покажут ожесточенные бои 1942 года.

- В частности, будет воспроизведен последний бой командира 35-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Глазкова 8 сентября 1942 года в районе Верхней Ельшанки, - отметили в музее-панораме.

Посмотреть на реконструкцию можно в субботу в 13.00 на южном склоне Мамаева кургана. Также волгоградцев приглашают поучаствовать в квесте в 15.20 часов на том же месте.