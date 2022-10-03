Во время исторического заседания Госдумы Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Геннадий Зюганов в своей речи упомянул и Волгоград-Сталинград. Фото: кадр с видео

Заседание Госдумы 3 октября было особенно важным: на ней депутатом предстояло ратифицировать договор о присоединении к стране четырех новых территорий. Присутствующие парламентарии высказались единогласно «за». После исторического голосования слово дали руководителям партий. В числе прочих выступал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он акцентировал внимание на историю фашизма и важность воспитания. Прозвучала и фраза, которая может затронуть всех волгоградцев. Геннадий Зюганов вновь предложил вернуть нашему городу имя Сталина.

- Я бы на месте Путина давно бы издал указ. Вернуть Волгограду подлинное имя Сталинграда, которое знают во всем мире и которое олицетворяет нашу победу. И прихлопнул бы «Ельцин Центр» и «Горбачев фонд» и создал бы там центр патриотической подготовки и готовил бы достойных ребят, - предложил лидер коммунистов.

Тема переименования поднимается в Волгограде каждый год. Но пока оставалась только предложениями. Большинство волгоградцев, согласно различным опросам, все-таки хотят оставить нынешнее название, а гордое имя Сталинград предлагают вспоминать в связи с великими историческими событиями, главное из которых - Победа в Сталинградской битве. Кроме того, несколько раз в год наш город официально «переименовывается».

Поддержит ли кто-то предложение Геннадия Зюганова, пока неизвестно. Заседание только прошло.