Под Волгоградом пять часов тушили загоревшийся деревянный дом

ЧП произошло в селе под Волгоградом. Фото: Майя Гусейнова

В ночь на 3 октября пожарные Волгоградской области пять часов тушили загоревшийся деревянный дом. ЧП произошло около полуночи в селе Петрунино в Камышинском районе. На одной из улиц загорелось жилище. Очевидцы сообщили об этом на диспетчера пожарно-спасательной службы. Домик небольшой – около двадцати квадратных метров, но на его тушение ушло немало времени.

- Пожарные расчеты 27-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 05.25 часов. Погибших и пострадавших нет, - уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Добавим, что по предварительной информации пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки.