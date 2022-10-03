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Происшествия3 октября 2022 12:28

Под Волгоградом пять часов тушили загоревшийся деревянный дом

Никто не пострадал
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
ЧП произошло в селе под Волгоградом.

ЧП произошло в селе под Волгоградом.

Фото: Майя Гусейнова

В ночь на 3 октября пожарные Волгоградской области пять часов тушили загоревшийся деревянный дом. ЧП произошло около полуночи в селе Петрунино в Камышинском районе. На одной из улиц загорелось жилище. Очевидцы сообщили об этом на диспетчера пожарно-спасательной службы. Домик небольшой – около двадцати квадратных метров, но на его тушение ушло немало времени.

- Пожарные расчеты 27-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 05.25 часов. Погибших и пострадавших нет, - уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Добавим, что по предварительной информации пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки.