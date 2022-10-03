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Общество3 октября 2022 12:28

Волгоградцы могут получить деньги за организацию субботников

Премиальный фонд составляет 150 тысяч рублей
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Мусор нужно не только собрать. но и вывезти.

Мусор нужно не только собрать. но и вывезти.

Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

Проблема мусора в Волгоградской области остается одной из острых. И это не только стихийные масштабные свалки, это то, что оставляют волгоградцы после отдыха на природе. Чтобы замотивировать волгоградцев на чистоту, запустили специальный проект волонтерских уборок «Зов природы». Что нужно сделать: зарегистрироваться на сайте ecowiki.ru/zovprirody, организовать и провести уборку на природе (парк, лес или берег реки), отправить собранное вторсырье на переработку. Результат следует оставить на сайте организаторов и в соцсетях.

Премиальный фонд составляет 150 тысяч рублей.

Конкурс продлится до 25 октября. Оценивать будут количество проведенных уборок, количество участников, объем собранного мусора и объем вторсырья, отправленного на переработку. Пятеро победителей получат от 10 до 50 тысяч рублей.