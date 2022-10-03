Волгоградцы могут получить деньги за организацию субботников

Мусор нужно не только собрать. но и вывезти. Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

Проблема мусора в Волгоградской области остается одной из острых. И это не только стихийные масштабные свалки, это то, что оставляют волгоградцы после отдыха на природе. Чтобы замотивировать волгоградцев на чистоту, запустили специальный проект волонтерских уборок «Зов природы». Что нужно сделать: зарегистрироваться на сайте ecowiki.ru/zovprirody, организовать и провести уборку на природе (парк, лес или берег реки), отправить собранное вторсырье на переработку. Результат следует оставить на сайте организаторов и в соцсетях.

Премиальный фонд составляет 150 тысяч рублей.

Конкурс продлится до 25 октября. Оценивать будут количество проведенных уборок, количество участников, объем собранного мусора и объем вторсырья, отправленного на переработку. Пятеро победителей получат от 10 до 50 тысяч рублей.