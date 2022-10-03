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Происшествия3 октября 2022 11:33

В Волгограде спустя 14 лет раскрыли жестокое убийство мужчины

Следователи сумели доказать, что к преступлению причастна бывшая сожительница погибшего
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК раскрыл преступление.

СК раскрыл преступление.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Центрального району Волгограда раскрыли жестокое убийство мужчины, тело которого нашли в квартире еще в 2008 году. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, в преступлении обвиняют теперь уже 50-летнюю бывшую сожительницу погибшего.

Как установили сыщики, много лет назад во время распития спиртного женщина схватила бутылку и несколько раз ударила мужчину по голове и телу. В итоге тот скончался от черепно-мозговой травмы, а подозреваемая сбежала. Тогда так и не удалось установить ее причастность, но спустя годы следователи нашли очевидца преступления.

- Кроме того, как было установлено потерпевший неоднократно подвергался физическому насилию со стороны своей сожительницы, - отметили в следкоме.

Сейчас СК переда уголовное дел в суд для вынесения приговора.