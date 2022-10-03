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Общество3 октября 2022 10:55

В Волгограде чиновники облздрава оставили инвалида без лекарств

Женщине пришлось самой покупать препараты на 12 тысяч рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Облздрав обязали обеспечить инвалида лекарствами

Облздрав обязали обеспечить инвалида лекарствами

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде 55-летняя женщина пожаловалась в прокуратура на нарушении социальных прав. Волгоградка является инвалидом 3 группы, у нее ряд хронических заболеваний. По медицинским показаниям она нуждается в постоянном приеме лекарств. Только препараты женщине не выдавали, ей приходилось покупать их за свой счет. После проведенной проверки прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском на комитет здравоохранения региона, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Советский районный суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства. Облздрав обязали обеспечить инвалида необходимыми лекарствами и компенсировать волгоградке более 12 тысяч рублей, которые она потратила на покупку препаратов. Постановление суда должно исполниться немедленно.