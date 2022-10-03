В Волгограде чиновники облздрава оставили инвалида без лекарств

Облздрав обязали обеспечить инвалида лекарствами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде 55-летняя женщина пожаловалась в прокуратура на нарушении социальных прав. Волгоградка является инвалидом 3 группы, у нее ряд хронических заболеваний. По медицинским показаниям она нуждается в постоянном приеме лекарств. Только препараты женщине не выдавали, ей приходилось покупать их за свой счет. После проведенной проверки прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском на комитет здравоохранения региона, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Советский районный суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства. Облздрав обязали обеспечить инвалида необходимыми лекарствами и компенсировать волгоградке более 12 тысяч рублей, которые она потратила на покупку препаратов. Постановление суда должно исполниться немедленно.