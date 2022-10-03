В 9 районах Волгоградской области начался отопительный сезон

В Волгограде отопительный сезон пока не начинали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Волгоградской области стоит еще теплая. Но предстоящую неделю обещают холодной. Поэтому в некоторых районах области уже начали подтапливать больницы и школы. Потеплеют в ближайшие дни батареи для пациентов и школьников в , Среднеахтубинском, Нехаевском, Новоаннинском, Старополтавском, Урюпинском, Быковском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Новониколаевском, Серафимовичском и Чернышковском районах. А в девяти районах решили полностью включить отопление: Еланском, Октябрьском, Палласовском, Жирновском, Среднеахтубинском, Урюпинском, Чернышковском.

Как рассказали в администрации Волгоградской области, готовность к зиме в сфере ЖКХ составляет уже 99 процентов.

А когда включат тепло в домах жителей Волгограда, пока неизвестно. Решить должны в мэрии. Обычно системы заполняют горячей водой при среднесуточной температуре ниже 8 градусов. Причем холода должны держаться не менее пяти дней подряд..