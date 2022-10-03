В Волжском ищут мужчину, обокравшего церковную лавку

Полиция разыскивает подозреваемого. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волжского разыскивает мужчину, который обокрал церковную лавку. Момент преступления запечатлели камеры видеонаблюдения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, злоумышленник пришел в храм и дождался, пока работница отвлечется по делам. В это время волжанин украл с прилавка четыре золотых крестика стоимостью более 15 тысяч рублей. сразу после инцидента работники храма обратились в правоохранительные органы с заявлением.

- На вид разыскиваемому 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, волосы русые, стрижка короткая. Был одет в футболку жёлтого цвета, куртку темного цвета с капюшоном, брюки темного цвета, - уточнили в полиции.

Сообщить информацию о подозреваемом необходимо по номерам: (88443) 41-56-56, (88443) 41-75-03 или 02.