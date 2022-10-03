Мобилизованным волгоградцам рассказали о льготах для их семей

Семьи мобилизованных волгоградцев могут рассчитывать на льготы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградской области семьи с детьми призванных граждан во время частичной мобилизации смогут рассчитывать на некоторые виды поддержки. Им полагается часть льгот, которая предусматривается военнослужащим по контракту. Семьям предоставляется бесплатный проезд к месту службы, жилищное и медицинское обеспечение, подъемное пособие – 25% от оклада военнослужащего на каждого члена семьи. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область».

- Также предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца (возникает право на пенсию), - добавляется в телеграм-канале.

Напомним, в регионе работает «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации по номеру телефона 122. Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 22.00 Также свои обращения жители Волгоградской области могут отправлять в телеграм-бот @mobilizatsia34_bot.