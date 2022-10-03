В Волгоградской области планируют собрать рекордный урожай зерна

Осталось убрать 500 тысяч тонн зерновых. Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

По традиции понедельник в администрации Волгоградской области начинается с оперативного совещания. В этот раз его посвятили итогам уборочной компании. Цифры порадовали. Уже собрали 6,5 миллионов тонн зерна, итоговый результат планируется больше семи миллионов тонн. Это один из рекордных урожаев за всю историю Волгоградской области. Погода в этом году к крестьянам была благосклонна. Да и технологии достигли в регионе необходимого уровня. Качество зерна очень хорошее.

Полностью завершили уборку горчицы, осталось убрать одну треть сафлоры, собирают с полей подсолнечник. Дни стоят дождливые и поэтому нужно не только успеть собрать то, что вырастили, но и завершить сев до наступлениях холодов и минусовых температур.

Также продолжается уборка овощей. Собрано 305 тысяч тонн, планка стоит на 1 миллионе тонн.

Кстати, самых лучшие районы, хозяйства и непосредственно работники получат поощрения. Губернатор дал соответствующее распоряжение.