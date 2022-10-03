В Волгограде судят гендиректора за невыплату зарплаты семи работникам

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводской райсуд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летней гендиректора одной из фирм, задолжавшей своим подчиненным более полумиллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, обвиняемая не выплачивала людям деньги с 2018 по 2022 года. При этом компания получала огромные доходы.

- На расчетные счета организации имелись поступления денежных средств в общей сумме более 78 миллионов 500 тысяч рублей, которые расходовались на иные цели, не связанные с выплатой заработной платы, - отметили в следкоме.

Лишь после возбуждения уголовного дела женщина нашла средства для погашения долга. Но это не снимает с нее ответственности. Дело передали в суд.