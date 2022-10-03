В Волгоградской области за месяц снизились зарплаты

У волгоградцев снизились зарплаты в июле Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области зарплаты за месяц сократились на 5%. Росстат опубликовал данные по среднемесячной начисленной номинальной и реальной заработной платы работников организаций в июле. Волгоградцы во втором летнем месяце в среднем получали 42 014 рублей. А в июне средняя зарплата в регионе была выше более чем на 2000 рублей – 44 264 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой Росстат.

В целом среднемесячная зарплата сократилась в июле во всех регионах Южного федерального округа. Наибольшее снижение зафиксировали в Калмыкии – с 40 859 рублей в июне до 32 293 рублей в следующем месяце. Самая большая средняя зарплата в июле в ЮФО была в Краснодарском крае – 47 440 рублей, следующими по этому показателю идут Астраханская область – 45 117 рублей, и Ростовская область – 44 132 рубля.