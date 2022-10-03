Мобилизованные из запаса волгоградцы проходят огневую подготовку

Фото: Южный военный округ

В Волгоградской области жители, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят огневую подготовку. Занятия проводятся в мотострелковых подразделениях региона. Военнослужащие тренируются в стрельбе по подвижным и статичным мишеням, которые имитируют живую силу и технику условного противника на расстояниях от 300 до 900 метров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

- Стрельба велась из всего штатного вооружения, включая автоматы АК-74М, АКС-74, АК-12, 7,62-мм пулеметы ПКПМ, а также ручные противотанковые гранатометы РПГ-7, - добавили в ЮВО.

Офицерский состав обучает мобилизованных граждан также тактической медицине, инженерной подготовке и другим основам военного дела. Сообщается, что во время занятий учитывается уровень подготовки каждого призванного из запаса волгоградца.