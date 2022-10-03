В Волгограде в столкновении двух иномарок пострадали девушка и парень

Пострадавших госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 2 октября в Дзержинском районе Волгограда в столкновении двух иномарок пострадали 24-летний водитель и его 19-летняя пассажирка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло на улице Краснополянской в 00.40 часов. В поздний час молодые ехал на «Киа Маджентис» со стороны Толбухина в сторону 51 Гвардейской. У дома №46 водитель нарушил ПДД.

- Проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «Митсуби Лансер» под управлением 34-летней водителя, - уточнили в полиции.

В итоге травмы получил сам виновник аварии и его спутница. Их с места ДТП госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.