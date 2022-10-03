В Волгограде отремонтировали поврежденный грузовиком трубопровод

Коммунальщики завершили ремонт трубопровода Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде завершился ремонт трубопровода, который в выходные был поврежденным перегруженным песком самосвалом. Коммунальщики на улице Богданова 1/5 заменили 10-метровый участок трубы холодного водоснабжения после того, как грузовик вытащили из образовавшейся ямы. После завершения ремонта в близлежащие дома вернулась холодная вода. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Концессии водоснабжения».

- «Концессии водоснабжения» заменили участок трубопровода холодного водоснабжения протяженностью 10 метров, который был поврежден в тепловом канале вследствие воздействия на него перегруженного песком самосвала сторонней организации. В настоящее время подача ресурса возобновлена в полном объеме, - отметили в компании.

Напомним, трубопровод повредился под грузом самосвала в выходные в Советском районе, техника наехала на трубы. Жители ряда домов до конца ремонта были без холодной воды.