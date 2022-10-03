Волгоградская мачеха-садистка, истязавшая падчерицу утюгом, предстанет перед судом

Фото: СУ СКР по региону.

В ближайшее время 40-летняя жительница поселка Красный Октябрь отправится под суд за истязание 8-летней падчерицы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следователи направили уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинения. Напомним, мачеху-садистку задержали в июле 2022 года после того, как родная бабушка первоклассницы, на которой не было живого места, обратилась в правоохранительные органы.

- Установлено, что с мая по июнь 2022 года 40-летняя обвиняемая избивала малолетнюю не только руками и ногами, но и наносила повреждения предметами обихода – ремнем, утюгом, скалкой, - сообщили в СК.

При этом женщина до недавнего времени работала в той же школе, где училась падчерица. На людях она водила девочку за руку и изображала счастливую семью, однако дома школьница подвергалась жестоким пыткам.

Женщине грозит 7 лет тюрьмы.