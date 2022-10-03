В Волгоградской области планируют развивать сеть электрозаправочных станций для авто

Подобные станции могут появится и в области. Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

В Волгограде в сентябре открыли первую электрозаправочную станцию напротив» Европа Сити Мола». Власти решили, что нужно развиваться в это направлении. Поэтому подобные «заправки» планируют установить и в области. Для этого решили создать рабочую группу. Распоряжение комитета промышленности появилось в документах администрации Волгоградской области.

Главная цель – способствовать развитию инфраструктуры для электрокаров. Возглавил рабочую группу руководитель комитета промышленности Наталья Стрельцова. В ее составе также сотрудники администрации области и города, представители «Волгоградоблэлектро», «Россетей», предприниматели.

Вероятней всего, следующая зарядная станция появится в Волжском.