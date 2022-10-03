Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о пользе листовых овощей и зелени

Салаты очень полезны для организма, но их нужно правильно выбирать Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С наступлением осени многие чувствуют упадок сил, но это состояние можно улучшить благодаря правильному питанию. Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о пользе листовых овощей и зелени. Эти продукты нужно употреблять регулярно, но прежде стоит научиться правильно их выбирать.

На рынке и в магазинах много самых разнообразных салатов: айсберг, руккола, брокколи, пекинская и китайская капуста, кинза, укроп, зеленый лук и многое другое. Они богаты витаминами K, C, E, В, Омега-3, лютеином, калием, магнием, железом, кальцием. Салаты не только благотворно влияют на организм, но и помогают прекрасно выглядеть, ведь они малокалорийны. Но эксперты предупреждают: в зелени могут быть агрохимикаты и пестициды, а также опасные микроорганизмы.

Поэтому не стоит покупать салаты на улице с рук, лучше выбрать проверенного производителя и всегда закупаться у него. Если есть сомнения насчет качества – попросите документы. Перед употреблением салаты нужно тщательно вымочить в воде в течение часа, затем промыть, можно с использование раствора с 3-процентным уксусом.