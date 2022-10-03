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Здоровье3 октября 2022 6:39

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о пользе листовых овощей и зелени

Салаты очень полезны для организма, но их нужно правильно выбирать
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Салаты очень полезны для организма, но их нужно правильно выбирать

Салаты очень полезны для организма, но их нужно правильно выбирать

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С наступлением осени многие чувствуют упадок сил, но это состояние можно улучшить благодаря правильному питанию. Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о пользе листовых овощей и зелени. Эти продукты нужно употреблять регулярно, но прежде стоит научиться правильно их выбирать.

На рынке и в магазинах много самых разнообразных салатов: айсберг, руккола, брокколи, пекинская и китайская капуста, кинза, укроп, зеленый лук и многое другое. Они богаты витаминами K, C, E, В, Омега-3, лютеином, калием, магнием, железом, кальцием. Салаты не только благотворно влияют на организм, но и помогают прекрасно выглядеть, ведь они малокалорийны. Но эксперты предупреждают: в зелени могут быть агрохимикаты и пестициды, а также опасные микроорганизмы.

Поэтому не стоит покупать салаты на улице с рук, лучше выбрать проверенного производителя и всегда закупаться у него. Если есть сомнения насчет качества – попросите документы. Перед употреблением салаты нужно тщательно вымочить в воде в течение часа, затем промыть, можно с использование раствора с 3-процентным уксусом.