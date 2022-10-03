В Волгоград и область пришло похолодание

В понедельник в Волгограде будет кратковременный дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая неделя в Волгоградской области началась с похолодания. Столбики термометров опустились ниже +20 градусов. В ближайшие дни синоптики обещают облачную погоду с осадками. Днем 3 октября ожидаются кратковременные дожди, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Скорость южного ветра составит 6 м/с.

Температура воздуха днем в понедельник составит +19 градусов. В ночь на вторник она опустится до +11.

В Волгограде 4 октября прогнозируется облачность с дождем, ветер с юго-востока подует со скоростью 4 м/с. Столбики термометров днем будут показывать +17 градусов.