Родители школьников в Волгограде в этом году на День учителя потратят меньше денег

Самым популярным подарком на День учителя являются цветы Фото: Мария ЛЕНЦ

5 октября во всем мире будет отмечаться День учителя. Как оказалось, жители Волгограда потратят на подарок педагогом меньше, чем годом ранее. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики сервиса поиска работы SuperJob, родительские коллективы в Волгограде на поздравление классного руководителя с Днем учителя потратят примерно 2000 рублей. В прошлом году эта сумма была на 300 рублей больше.

Волгоград оказался в числе городов, в которых родители школьников готовы потратить на поздравление учителей меньше всего. Также подарки по 2000 рублей ждут педагогов в Уфе и Омске. Больше всего потратят на подарки классных учителей жители Москвы (3500 рублей), Санкт-Петербурга (3000 рублей) и Екатеринбурга (2600 рублей).

На День учителя самым популярным подарком являются цветы, также педагогам дарят сертификаты, конфеты, чай, кофе, деньги или технику для работы в школе.