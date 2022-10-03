В центре Волгограда из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу

Движение восстановят к концу дня.

Авария в Центральном районе Волгограда на трубопроводе произошла ночью 3 октября. Прорвало трубу диаметром 500 миллиметров, оставив без воды дом по Чуйкова, 51А и политех.

На месте работает тяжелая техника «Концессий водоснабжения». Для доступа к аварийному участку улицу раскопали. Так что движение по проезжей части по улице Советской перекрыли в границах улиц Наумова и Пражская.

Пока водителям стоит объезжать этот отрезок. Движение откроют, скорее всего, уже к вечеру.