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Общество3 октября 2022 6:21

В центре Волгограда из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу

Движение ограничили на Советской
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Движение восстановят к концу дня.

Движение восстановят к концу дня.

Авария в Центральном районе Волгограда на трубопроводе произошла ночью 3 октября. Прорвало трубу диаметром 500 миллиметров, оставив без воды дом по Чуйкова, 51А и политех.

На месте работает тяжелая техника «Концессий водоснабжения». Для доступа к аварийному участку улицу раскопали. Так что движение по проезжей части по улице Советской перекрыли в границах улиц Наумова и Пражская.

Пока водителям стоит объезжать этот отрезок. Движение откроют, скорее всего, уже к вечеру.