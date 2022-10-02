В Волгограде скончался Заслуженный артист РФ Владимир Белюсенко

Фото с личной странички Владимира Белюсенко в vk.com

В Волгограде скончался известный оперный певец Владимир Белюсенко. Заслуженный артист РФ скончался в ночь на 2 октября. Печальную новость сообщила вдова Владимира Белюсенко, артистка «Царицынской оперы» Юлия Почкалова.

- 2 октября в 3.00 перестало биться сердце моего дорогого человека! Ты навсегда со мной, ты навсегда в моем сердце! Мы вместе навсегда!!! Мы же так говорили всегда друг другу...21 год 3 месяца и 18 дней мы были неразлучны, - написала Юлия Почкалова в социальных сетях.

Владимир Белюсенко был оперным певцом (баритон) и педагогом. Он известен по работе солистом Астраханского музыкального театра и профессором кафедры академического вокального и хорового искусства Волгоградского государственного института искусств и культуры. 29 ноября ему исполнилось бы 74 года.

Прощание с Владимиром Белюсенко состоится в 10.30 4 октября на Димитриевском кладбище.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Белюсенко.