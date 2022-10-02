В Волгограде и области с 4 октября будут перебои с телевидением и радио

Волгоградцев на новой неделе ждет профилактика в теле- и радиовещании Фото: Алексей БУЛАТОВ

На новой неделе жителей Волгограда и области ожидают перебои с телевидением и радио. Волгоградцы с 4 по 7 октября в некоторые дни не смогут посмотреть ТВ-каналы и послушать радиостанции. Специалисты будут выполнять профилактические плановые работы, которые требуют отключения оборудования. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в филиале РТРС «Волгоградский ОРТПЦ».

В Волгограде 12 радиостанций не будут вещать 5 октября с 8.00 до 16.00. Днем ранее, 4 октября, в Деминском с 9.00 до 15.00, Жирновске и Мирном с 10.00 до 16.00 не будет трансляций каналов пакетов РТРС-1 и РТРС-2. В это же время в Жирновске не будет работать и радио. В Дудаченском с 9.00 до 15.00 и Нехаевской с 10.00 до 16.00 не будут показывать телеканалы 6 октября. Жители Калиновского не смогут посмотреть телевизор из-за профилактики 7 октября с 9.00 до 15.00.