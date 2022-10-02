В Волгограде новая неделя начнется с отключения электричества в пяти районах

Электричество отрубят в пяти районах города Фото: Эдуард Пальгунов

В понедельник многих волгоградцев ожидают коммунальные неудобства. Неделя начнется с плановых отключений электричества. Без света горожане в своих домах будут сидеть в течение шести-восьми часов. Частично обесточат 5 районов. Электроснабжения 3 октября временно не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Советском, Кировском и Красноармейском районах, рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград».

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Высоковольтной, 1-47, 1а, 2-52, 2а, ул. Пятой, 2-24, 2а. В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 15.00 свет отключат в домах на ул. Базарова, 5, 7, 9, 12, 20, ул.2-й Малой, 1-11, 4-12, ул. Малой, 2-12, 3-15, ул. Касимовской, 1-21, 2-28, ул. Стрелковой, 1-11, 2-14, ул. Технической, 1а, ул. 2-й Горной, 5-13, ул. Обороны Одессы, 1-3, 4, 6, ул. Технической, 1-15, 2-16, ул. Базовой, 27, ул. Кубинской, 1-35, 2-24, в пер. Малом, 2а, 2, 4, 3, 5.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Краснопресненскую, 2-10, 2а, ул. Белгородскую, 1, 3, 5, 7, ул. Калининградскую, 6-10, ул. Ухтомского, 2, 5, ул. Аверченко, пер. Аверченко, ул. Засекина, ул. Зощенко, ул. Стругацких, ул. Маргариты Агашиной, ул. Платонова, ул. Окунева, ул. Угловую, ул. Баскакова, ул. Даманскую, ул. Лапикова, ул. Горина. В Кировском районе без света с 9.00 до 17.00 останутся ул. Турбинная, 1-11а, 2-10, ул. Быстрова, 1-11, ул. Староладожская, 2а-18, 3-37, ул. Изоляторная, 1-19, 22-24, ул. Южнобережная, 1-9, 2-14, ул. Генерала Доватора, 27-37, 32-44, ул. Розовая, 65, пер. Розы Люксембург, 17-97, 30-40, ул. Пятигорская, 48-60, пер. Тутовый, 5, ул. Черемшанская, 1-3.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет на ул. Компасной, 17-35, 18-36, ул. Штурманской, 16-36, 19-37, ул. Староладожской, 15-37, 16-48, ул. Гремяченской,39-61, в пер. Штурманском, 5-15, 12.