Волгоградцам рассказали, могут ли выпускников военных кафедр призвать для участия в СВО

Выпускников военных кафедр могут призвать во время частичной мобилизации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям Волгоградской области пояснили, могут ли выпускников военных кафедр вузов призвать во время частичной мобилизации. Многие из получивших военно-учетную специальность не имеют боевого опыта. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область», выпускники военных кафедр могут быть призваны для участия в специальной военной операции.

- На службу по мобилизации могут быть призваны: выпускники военных вузов, если они прошли обучение по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса; выпускники военных учебных центров (военных кафедр) при государственных вузах, если освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе Вооруженных Сил России, - отметили в телеграм-канале.

При этом поясняется, окончательное решение по мобилизации выпускников военных кафедр принимает призывная комиссия, учитывая различные обстоятельства.

Напомним, в регионе работает телеграм-бот по вопросам частичной мобилизации. Также волгоградцы могут обратиться каждый день по номеру телефона 122 с 8.00 до 20.00.