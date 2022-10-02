В Волгограде самосвал протаранил теплотрассу и оставил жителей без воды

Жители близлежащих домов остались без воды Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгограде грузовик, перегруженный песком, пробил теплотрассу на улице Богданова, 1/5. Из-за инцидента ряд близлежащих домов в Советском районе остались без воды. Горожане пишут в социальных сетях, что прошлой ночью экскаваторы и другие грузовики пытались вытащить самосвал из образовавшейся ямы. Однако у них ничего не вышло. Информацию повреждении теплотрассы сайту volgograd.kp.ru подтвердили в «Концессии теплоснабжения».

- По улице Богданова 1/5 произошло нарушение теплового канала под воздействием перегруженного песком самосвала сторонней организации. Это явилось причиной приостановки подачи ресурса в близлежащие дома, - отметили в компании.

Как только собственник грузовика его вытащит, коммунальщики приступят к ремонту поврежденной теплотрассы. Сроки пока не называются.