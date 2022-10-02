Волгоградцы могут брать напрокат оборудование для реабилитации инвалидов

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области за прошедшие месяцы 2022 года более 2,8 тысячи жителей бесплатно взяли напрокат оборудование для реабилитации и ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Возрастные волгоградцы или ухаживающие за ними люди могут взять на время крупногабаритные или вспомогательные средства. Среди них специализированные кровати с подъемным механизмом, инвалидные коляски, ходунки, противопролежневые матрасы, надувные ванны и сиденья, опоры под спину. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в областном комитете социальной защиты населения.

- Подробную информацию о работе пунктов проката, наличии определенного оборудования и условиях проката можно получить в центре социального обслуживания по месту жительства, - отметили в ведомстве.

В Волгоградской области услуга бесплатного проката оборудования для реабилитации пожилых и инвалидов предоставляется в 42-х пунктах при центрах социального обслуживания.