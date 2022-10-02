В Волгоградской области в сентябре детей называли Добромиром, Лето, Дейси

В сентябре родившихся малышей называли экзотическими именами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградской области назвали самые распространенные и редкие имена, которые молодые родители давали своим новорожденным малышам в сентябре. Рожденных в прошлом месяце мальчиков чаще всего называли Александр, Артем, Максим, Матвей, Михаил, Иван. У девочек популярными именами стали Анна, Вероника, Виктория, Ева, Мария. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете юстиции Волгоградской области.

Ставшие родителями в сентябре волгоградцы давали своим деткам также редкие и экзотические имена. На свет появились мальчики Добромир, Захарий, Лето, Макей, Матфей, Нарсес. Региональная служба загс у девочек регистрировала такие редкие имена как Алексия, Беатриса, Ведана, Версавия, Дейси, Мальвина.