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Здоровье2 октября 2022 8:43

Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области снижается

2 октября в Волгоградской области выявили 254 случая коронавируса
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
За сутки с коронавирусом госпитализировали семерых волгоградцев

За сутки с коронавирусом госпитализировали семерых волгоградцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередная волна коронавируса в Волгоградской области, по всей видимости, пошла на спад. В течение полутора месяцев фиксировались высокие цифры заболеваемости. В последние два дня прирост новых случаев COVID-19 сократился практически в два раза. 2 октября в регионе коронавирусом заболели 254 человека, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. резко уменьшилось и число госпитализаций.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

За поседение сутки в ковидные стационары положили семерых пациентов. Выздоровели 2 октября от коронавируса 264 жителя региона – это примерно в два раза меньше, чем днем ранее. К счастью, сегодня не было зафиксировано смертей от COVID-19.