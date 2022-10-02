В Волжском девушка за рулем иномарки насмерть сбила велосипедиста

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где он в последствии скончался Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером в субботу в Волжском произошла смертельная авария, в которой погиб велосипедист. В 20.50 на улице Александрова 25-летняя девушка за рулем «Opel» ехала со стороны улицы Мира по направлению к улице Дружбы. На пешеходном переходе на красный сигнал светофора проезжую часть стал пересекать 47-летний велосипедист, который оказался под колесами иномарки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Велосипедист пересекал проезжую часть дороги не спешившись на запрещающий сигнал светофора, - отметили в региональной полиции.

Мужчину скорая помощь с различными ранениями доставила в больницу, где он в последствии скончался.