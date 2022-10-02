В Волгоградской области внесли изменения в постановление о бомбоубежищах

В постановлении о бомбоубежищах были внесены изменения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В постановление губернатора Волгоградской области «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны» от 18 апреля 2001 года были внесены изменения. По документу, подписанном вице-губернатором Евгением Харичкиным, были отменены смотры-конкурсы бомбоубежищ утратило силу положение и о составе комиссии по подведению их итогов.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление, документ по-прежнему обязывает региональный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения определять потребность в защитных сооружениях и других объектов, необходимых для укрытия жителей. Также чиновники должны вести учет бомбоубежищ, контролировать их и держать в состоянии постоянной готовности к использованию.

Вместе с Главным управлением министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации стихийных бедствий по Волгоградской области облком безопасности населения будет составлять план для проведения оценки технического состояния защитных сооружений в регионе.