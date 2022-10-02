В Волгограде школьники вышли на озеленение Тулака

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде в рамках экологического проекта «Подросток» ученики школы №54 вместе с горожанами высадили более ста деревьев. Озеленение прошло вдоль аллеи по улице Ярославской на Тулака. Накануне были высажены более ста деревьев, некоторые из них были выращены в школе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, были высажены тополь, клен и акация.

Ухаживать за деревьями будут коммунальщики и жители близлежащих домов.

- Проект «Проросток» был создан по инициативе учеников образовательных учреждений Советского района - флагманами стали школа №54 и детсад № 348. Ребята выращивают посадочный материал для озеленения пространств родного района, - отметили в мэрии.

К экопроекту присоединились еще 17 школ и 22 детсада Волгограда. По проекту ранее школьники высадили растения возле социальных учреждений в Советском, Центральном и Ворошиловском районах.