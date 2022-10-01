Дворец спорта в Волгограде собираются оставить без зелени и большой парковки

Парковку собираются сократить почти в десять раз. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в ДК Гагарина 28 сентября прошли общественные слушания по поводу объекта капитального строительства по Ленина, 65. Речь идет о Дворце спорта. Управление капитального строительства администрации просило изменить отступ от границ земельного участка с 3 до 2 метров, где возможно строительство, сократить количество парковочных мест со 152 до 16 и снизить процент озеленения с 40 до 16. На мероприятии присутствовала «Спортивная школа олимпийского резерва», которой в 2018 года отдали здание в оперативное управление. Ее представители проголосовали за предложенное обновление. Больше участников на общественных слушаниях не было. Видимо, чиновники посчитали, что зелени в этом месте и так достаточно, а парковаться можно и в других местах.

Теперь проекту после прописанных в законе общественных слушаний нужна подпись руководства Волгограда. И вряд ли с этим возникнут сложности.