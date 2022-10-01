«Ротор» потерпел второе поражение в сезоне

Фото: ФК СКА Ростов-на-Дону

В 11-м туре группы 1 Второй лиги «Ротор» потерпел поражение от ростовского СКА. Во встрече, состоявшейся на берегах Дона, волгоградская команда уступила со счетом 0:1. Автором единственного гола на 71-й минуте стал Дмитрий Каменщиков.

Это поражение стало для «Ротора» вторым в сезоне. В активе подопечных Алексея Стукалова после одиннадцати матчей 23 набранных очка. Столько же и у главного соперника волгоградцев в борьбе за лидерство «Чайки», ее матч 11-го тура завершится позднее.

Следующий матч «Ротор» проведет 5 октября на своем поле. На «Волгоград Арене» подопечные Алексея Стукалова примут ярославский «Шинник» в рамках 1/32 финала Кубка России. Матч начнется в 19.00.