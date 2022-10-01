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Происшествия1 октября 2022 13:00

В центре Волгограда легковушку после аварии с троллейбусом отбросило на пешеходов

Пострадали супруги-пенсионеры
Авторы (2):
Юлия НУРКАЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Пенсионеров с переломами доставили в больницу.

Пенсионеров с переломами доставили в больницу.

Фото: Юлия НУРКАЕВА

Авария в центре Волгограда произошла около трех часов дня. «Дэу Нексия» ехала по проспекту Ленина и остановилась напротив дома №16 перед поворотом на арку. Водитель троллейбуса слишком поздно заметил такой маневр и врезался в легковушку. От удара машину откинуло на местный проезд, где как раз шла пожилая супружеская пара.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, пострадали и женщина и мужчина. С переломами их на «скорой» забрали в больницу. Им предстоит лечение.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, кто же виноват в аварии: водитель общественного транспорта или автомобилист из легковушки, остановившийся, чтобы высадить пассажиров.